البث الحي
منوعات

السفارة الأمريكية بتركيا تصف الانقلاب في بدايته "بالانتفاضة"

16/7/2016

السفارة حذفت تعبير "الانتفاضة" من رسائلها التالية

تراجعت السفارة الأمريكية في أنقرة عن وصف المحاولة الانقلابية في تركيا بالانتفاضة، وقامت بحذف رسالة تحذير للرعايا الأمريكيين في تركيا تضمنت هذا الوصف.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد بثت رسالة على موقعها الرسمي تحذر فيها الرعايا الأمريكيين من أعمال عنف محتملة في ظل حدوث ما وصفته بـ"الانتفاضة" في تركيا.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في تركيا إلى الاحتماء في منازلهم وعدم الخروج منها، مع الاتصال بذويهم وتأكيد سلامتهم في ظل هذه الأحداث، لطمأنتهم على سلامتهم.

لكن السفارة عادت وحذفت من الرسالة وصف "الانتفاضة" وتحدثت عن وجود عمليات عسكرية وإطلاق نار في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأثار هذا التحذير تكهنات واسعة بشأن الموقف الأمريكي والغربي من محاولة الانقلاب، وخصوصا في ظل تأخر الإدانة الأمريكية والأوربية لها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)