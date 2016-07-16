السفارة الأمريكية بتركيا تصف الانقلاب في بدايته "بالانتفاضة"

السفارة حذفت تعبير "الانتفاضة" من رسائلها التالية

تراجعت السفارة الأمريكية في أنقرة عن وصف المحاولة الانقلابية في تركيا بالانتفاضة، وقامت بحذف رسالة تحذير للرعايا الأمريكيين في تركيا تضمنت هذا الوصف.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد بثت رسالة على موقعها الرسمي تحذر فيها الرعايا الأمريكيين من أعمال عنف محتملة في ظل حدوث ما وصفته بـ"الانتفاضة" في تركيا.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في تركيا إلى الاحتماء في منازلهم وعدم الخروج منها، مع الاتصال بذويهم وتأكيد سلامتهم في ظل هذه الأحداث، لطمأنتهم على سلامتهم.

لكن السفارة عادت وحذفت من الرسالة وصف "الانتفاضة" وتحدثت عن وجود عمليات عسكرية وإطلاق نار في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأثار هذا التحذير تكهنات واسعة بشأن الموقف الأمريكي والغربي من محاولة الانقلاب، وخصوصا في ظل تأخر الإدانة الأمريكية والأوربية لها.