إدانات دولية للمحاولة الانقلابية في تركيا

انقلابيون يسلمون أنفسهم

أكد مسؤولو عدة دول، دعمهم للحكومة التركية المنتخبة بشكل ديمقراطي، معربين عن إدانتهم للمحاولة الانقلابية في تركيا.

ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأطراف التركية إلى دعم حكومة البلاد المنتخبة وممارسة ضبط النفس وتجنب العنف وإراقة الدماء.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أمس الجمعة أن أوباما قد بحث في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية بلاده جون كيري، الأوضاع في تركيا.

وكشف البيان أن اوباما وكيري قد اتفقا على أهمية "دعم جميع الأطراف في تركيا للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً، وممارسة ضبط النفس وتجنب العنف وإراقة الدماء".

من جانبه، قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن كيري قد أخبر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مكالمة أجراها معه أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل مطلق الحكومة التركية وضمان أمن وسلامة الممثليات الدبلوماسية والموظفين والمدنيين في جميع أنحاء تركيا. المدنية المنتخبة ديمقراطياً ومؤسساتها الديمقراطية".

وأعرب الاتحاد الأوربي عن دعمه للحكومة التركية، بوصفها حكومة منتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب التركي، في أول تعليق له على المحاولة الانقلابية في البلاد، بحسب بيان نشره.

ونشر البيان كل من رئيس المجلس الأوربي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني، باسم دول الاتحاد الأوربي كافة.

وجاء في البيان "تركيا دولة شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوربي، ونعرب عن دعمنا الكامل لحكومتها المنتخبة ديمقراطيا، ومؤسساتها، والقاعدة الحقوقية فيها، وندعو بأسرع وقت للعودة إلى تحكيم الدستور".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني، في تصريح، إن وزراء خارجية دول الاتحاد أعربوا عن دعمهم المؤسسات الديمقراطية، وتنديدهم للعنف الذي استهدفها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن "تدخل الجيش في شئون أي دولة غير مقبول ومن المهم أن يتم وبسرعة وبشكل سلمي تأكيد الحكم المدني والنظام الدستوري وفقا للمبادئ الديمقراطية في تركيا".

وجدد الأمين العام في بيان مطالبته بالهدوء وضبط النفس والمحافظة على الحقوق الأساسية وقال "في هذه اللحظة من عدم اليقين في البلاد، أدعو إلى الهدوء ونبذ العنف وضبط النفس والحفاظ على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع".

وأجرى الامير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ هنأه على التفاف الشعب التركي حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت مساء أمس.

وأعرب الأمير خلال اتصاله، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبا، وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية وتطبيق القانون والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات شعبها.

وعبرت الخارجية المغربية عن رفضها للمحاولة الانقلابية في تركيا، ودعت إلى الحفاظ على النظام الدستوري في البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إن "المملكة المغربية تتابع بقلق بالأوضاع الراهنة في تركيا". وأضافت أن المغرب "ملتزم باستقرار هذا البلد المسلم الشقيق" و"يرفض من حيث المبدأ أي استخدام للقوة لتغيير الأنظمة القائمة"، ودعت الوزارة للحفاظ على النظام الدستوري في تركيا.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في بيان على حسابه بموقع تويتر، موقف الشعب التركي في مواجهة المحاولة الانقلابية بالـ "الشجاع".

وقال ظريف، إن "دفاع الشعب التركي عن الديمقراطية وحكومته المنتخبة، بشكل شجاع، اثبت أنه لا مكانة للانقلابات في المنطقة، وأن المحاولات مصيرها بالفشل".

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في بيان على حسابه بموقع تويتر، "ينبغي احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية. أوكرانيا تدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة بلاده المنتخبين بشكل ديمقراطي".

وندد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالمحاولة الانقلابية، معربا عن دعم بلاده للرئيس التركي أردوغان.

ودعا شيخ محمود، في بيان صادر عنه، إلى احترام النظام الدستوري والقوانين الديمقراطية في البلاد، معربا عن أمله في استمرار أجواء السلام، والاستقرار والوحدة بتركيا.