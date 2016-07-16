أردوغان يدعو واشنطن لتسليم فتح الله كولن

أردوغان تحدث أمام حشد من أنصار الديمقراطية في إسطنبول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة إلى تسليم المعارض التركي فتح الله كولن، متهما إياه لأنه متورط في محاولة الانقلاب العسكري.

وقال أردوغان في خطاب أمام الجماهير في مدينة إسطنبول إن تسليم كولن سيضمن توطيد العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان إن القوات المسلحة ينبغي عليها تطهير نفسها من العناصر الانقلابية، مؤكدا على أن مدبري الانقلاب لا يمثلون الجيش التركي.

ووجه أردوغان الشكر لقوات الجيش والشرطة والقضاء الذين واجهوا الانقلاب ودعموا المسار الديمقراطي.

وقال أردوغان إن الدولة التركية مبنية على أربعة أسس: شعب واحد وجيش واحد وبلد واحد وقضاء واحد، وأضاف: "سنتعقب مدبري المحاولة الانقلابية ولن نسمح بتقسيم البلد الواحد".

ودعا أردوغان الشعب إلى مواصلة التظاهر طوال الأسبوع لدعم الديمقراطية ورفض محاولة الانقلاب.