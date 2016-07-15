لحظة بلحظة: آخر التطورات في تركيا

أعلنت الحكومة التركية فشل محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، وفيما يلي أخر الأخبار المتعلقة بهذا الأمر:

أردوغان لرويترز: لا يوجد ما يمنع من تمديد حالة الطواريء بعد الشهور الثلاثة

أردوغان لرويترز: اتصلت برئيس المخابرات للتأكد من وقوع الانقلاب لكني لم أستطع الوصول إليه

أردوغان لرويترز: وقوع انقلاب جديد أمر محتمل لكنه لن يكون سهلا هذه المرة

أردوغان لرويترز: سنضع هيكلا جديدا للقوات المسلحة قريبا وسنضخ فيها دماء جديدة

يلدرم: نسعى للقضاء على كل الانقلابيين وسنقتلعهم من جذورهم.

حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي يرفضان فرض حالة الطواريء ويعتبران أنها تقيد الحريات

وسائل إعلام تركية: نائب رئيس الوزراء التركي يقول إن هناك خطوات لإعادة هيكلة الجيش

رويترز: حزب الحركة القومية التركي المعارض يؤيد قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ

المتحدث باسم الحكومة التركية: حالة الطوارئ لن تؤثر على الحياة اليومية للموطننين

المتحدث باسم الحكومة التركية: إيقاف 6823 عسكريا عن العمل منذ محاولة الانقلاب

رويترز: شرطة أنقرة توقف 900 شرطي عن العمل للاشتباه في صلتهم بحركة غولن

عاجل: وكالة الأناضول: عزل مساعدي سكرتير عام البرلمان التركي على خلفية تحقيقات الانقلاب.

عزل قائد قوات الدرك التركية ضمن التحقيقات في محاولة الانقلاب

البيت الأبيض: تسلمنا طلب تركيا بشأن تسليم فتح الله كولن وسننظر في الإجراءات القانونية

البيت الأبيض: أوباما تحدث هاتفيا مع إردوغان وعرض مساعدة الحكومة التركية في تحقيقها في محاولة الانقلاب

عاجل: وكالة الأناضول: اعتقال المستشار العسكري لأردوغان في فندق بأنطاليا

عاجل: بيان للجيش التركي: المخابرات أبلغتنا في الساعة 4 مساء الجمعة بأن انقلابا سيحدث



رئيس الوزراء التركي في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية:



– أقول للأوربيين هل كنتم تتوقعون أن نرمي الانقلابيين بالورود وهل يقذفون أبناء الشعب بالقنابل !

– واشنطن لم تبحث عن أدلة عندما أودعت أشخاصا في معتقل غوانتانامو

– أرسلنا 4 ملفات إلى أمريكا من أجل تسليم فتح الله غولن

– نقدر موقف أوربا إزاء الانقلاب لكننا لن نقبل منهم كلمة "لكن"

– علينا أن نواصل حياتنا الطبيعة في النهار أما الليل فالاعتصام من أجل الديمقراطية

عاجل | مراسل الجزيرة: اعتقال 7 جنود بقاعدة إنجرليك على صلة بمحاولة الانقلاب



عاجل | وزير الخارجية التركي: انتقاد الإجراءات القانونية ضد الانقلابيين ترقى لدعمهم

عاجل | وزير الخارجية التركي: انتقاد الإجراءات القانونية المتخذة ضد الانقلابيين مرفوضة

عاجل | وكالة دوغان: القبض على اللواء قائد الهجوم الجوي على مقر إقامة أردوغان في مرمريس

عاجل | مسؤول تركي: وزارة المالية توقف 1500 موظف عن العمل للاشتباه بعلاقتهم بفتح الله غولن

عاجل | وسائل إعلام تركية: المستشارة الألمانية تؤكد خلال اتصال هاتفي مع أردوغان رفضها للانقلاب

عاجل | مراسل الجزيرة: رئيس بلدية أنقرة يدعو الشعب في تغريدته للتظاهر في قلب العاصمة

عاجل | مراسل الجزيرة: تغريدة لرئيس بلدية أنقرة تحذر من تحركات انقلابية بقاعدة جوية بأنقرة

عاجل | مسؤول تركي: الأمين العام للناتو أبلغ أردوغان أنه لا مجال لانقلاب عسكري في أية دولة بالحلف

عاجل | وكالة دوغان: الشرطة التركية تجري تفتيشا بقاعدة إنجرليك الجوية

رئيس الوزراء التركي: القوات المسلحة هي من تصدت للمتمردين وأجهضت الانقلاب

وسائل إعلام تركية: مقتل المسلح الذي أطلق النار عشوائيا أمام قصر العدل بأنقرة

عاجلI وسائل إعلام تركية: جندي يطلق النار عشوائياً أمام قصر العدل في أنقرة

عاجل | مراسل الجزيرة: إحدى المروحيات تقترب من المنطقة التي يوجد فيها منزل أردوغان

عاجل | مراسل الجزيرة: مدير أمن إسطنبول يعطي أوامره باستهداف المروحيات

عاجل | مراسل الجزيرة: استنفار للشرطة في إسطنبول مع اقتراب 4 مروحيات من المدينة من جهة البحر

عاجل : تي آر تي : توقيف الملحق العسكري التركي بالكويت في مطار الدمام بناء على طلب تركيا

عاجل / الجزيرة تحصل على نسخ من مراسلات الانقلابيين في تركيا

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: 3 مروحيات كانت معدة لاعتقال الرئيس أردوغان في مرمريس

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: الأوامر كانت بإطلاق النار على قوات الشرطة في حال مقاومتها

النسخ تظهر مراسلات بين الانقلابيين بشأن إعلان السيطرة على مقاليد الحكم وإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من نفس توقيت السيطرة

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: مروحيات للانقلابيين قصفت الفندق الذي كان يقيم فيه أردوغان في مرمريس بعد مغادرته بنصف ساعة

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: قائد القوات الجوية السابق الجنرال آكين أوزترك هو مدبر محاولة الانقلاب

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: الحرس الخاص بأردوغان أفشل محاولة قوة من الانقلابيين لاقتحام فندق كان يقيم فيه أردوغان في مرمريس

النسخ من مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة في تركيا: قضاة وضباط كبار في الجيش والشرطة من بين قادة مدبري محاولة الانقلاب

النسخ من مراسلات الانقلابيين: 80 شخصية كان من المفترض أن تتولى الحكم في حال نجح الانقلاب

النسخ من مراسلات الانقلابيين: أول تحرك للقوة الانقلابية كان في الساعة 09:29 دقيقة مساء يوم 15 يوليو

مراسلات الانقلابيين: الظهور الأول للرئيس أردوغان كان الدافع الرئيسي لقوات الشرطة والجيش للتحرك لمقاومة الانقلاب

مراسلات الانقلابيين: كان من المفترض أن يعلن الانقلاب في الساعة 6 صباح يوم 16 من يوليو/تموز

مراسلات الانقلابيين: قوة كانت تعتزم اعتقال أردوغان أثناء وجوده في أحد فنادق مرمريس لكنها فشلت بسبب مغادرته مبكرا

عاجل| مراسل الجزيرة: بدء عملية أمنية كبيرة لاستعادة السيطرة على قاعدة جوية في قونية من يد الانقلابيين

عاجل | خطاب للرئيس التركي مساء الأحد 17 من يوليو/تموز دعا فيه إلى استمرار الاعتصام في الميادين حتى القضاء على الانقلابيين

عاجل | ردوغان قال في خطابه: سنرسل إلى الولايات المتحدة ودول غربية طلبات مكتوبة والوثائق اللازمة كي يقوموا بتسليمنا قيادة الكيان الموازي

عاجل | الرئيس التركي قال إن السلطات لديها وثائق تثبت أن جماعة فتح الله كولن جماعة إرهابية، وإنه سيتم إرسالها لأمريكا كي تقوم بتسليم فتح الله كولن لتركيا

عاجل | أردوغان قال إنه لا يمكن تأخير استخدام عقوبة الإعدام والحكومة ستناقش الأمر مع المعارضة

عاجل | اشتباكات بين الأمن التركي وعناصر من الانقلابيين في مطار صبيحة في إسطنبول

عاجل | قوة من الشرطة تقتحم قاعدة قونية والانقلابيون الموجودون بها يستسلمون من دون مقاومة

عاجل | قوات الشرطة سيطرت على القاعدة واعتقلت سبعة ضباط

عاجل| مراسل الجزيرة: اعتقال الأمين العام لوزارة الدفاع التركية بتهمة دعمه محاولة الانقلاب

عاجل| رويترز: بيان للجيش التركي يؤكد السيطرة على منفذي محاولة الانقلاب وولائه للدولة والشعب التركي

عاجل| مراسل الجزيرة: اعتقال السكرتير العسكري لأردوغان بتهمة دعم محاولة الانقلاب

عاجل| أردوغان: سندرس إعادة الإعدام من الناحية الدستورية واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية.

عاجل| أردوغان يطالب الأتراك بالبقاء في الميادين العامة ويقول إن الأمر لن ينتهي بسرعة.

عاجل| رئيس الوزراء التركي يزور مقر التلفزيون الرسمي في العاصمة أنقرة.

عاجل| مسؤول تركي لرويترز: مجموعات قليلة من مدبري الانقلاب لم تستسلم بعد لكنها لا تمثل خطرا

عاجل| مراسل الجزيرة: إجراءات أمنية مشددة خاصة حول المباني المهمة

عاجل| وكالة دوغان: اعتقال قائد اللواء 51 بمحافظة تونجلي في إطار التحقيق بمحاولة الانقلاب

عاجل| الأمن التركي يعتقل طيارين اثنين برتبة عقيد لدى محاولتهما التسلل الى جزيرة ليسبوس اليونانية فجر اليوم

الجيش التركي يتسلم من اليونان طائرة مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" استخدمها انقلابيون للهروب من البلاد.

عاجل| أ ف ب : مصر تعرقل إصدار بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب بتركيا

وسائل إعلام تركية: اعتقال 2745 قاضيا على خلفية علاقتهم بمحاولة الانقلاب العسكري

أردوغان: سنتعقب مدبري محاولة الانقلاب أينما كانوا ولن نسمح بتقسيم الدولة الواحدة

أردوغان: يدعو الولايات المتحدة إلى تسليم فتح الله غولن

أردوغان: خروج الشعب إلى الشوارع أجهض محاولة الانقلاب

مراسل الجزيرة: المسؤول الأول عن محاولة الانقلاب هو الجنرال آكين أوزترك قائد القوات الجوية السابق

وسائل إعلام تركية: تم تحرير رئيس أركان الجيش في عملية أمنية بأنقرة

وزير الدفاع التركي: بسطنا سيطرتنا على جميع أنحاء البلاد وقضينا على الانقلاب

مصدر في الرئاسة التركية: بالنسبة لنا المحاولة الانقلابية انتهت

مراسل الجزيرة: إقالة 64 شرطيا بمحافظة زونغولداك على خلفية مشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة

اليونان تسلم تركيا مروحية فر بها ثمانية عسكريين شاركوا في الانقلاب

رئيس الوزراء اليوناني يعد تركيا بتسليم العسكريين الثمانية الذين فروا إلى اليونان

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يتصل بنظيره التركي ويؤكد أن ادعاء تورط واشنطن في الانقلاب "كاذب تماما"