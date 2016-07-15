فقدان الوزن الزائد يحد من إصابة النساء بالسرطان

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن فقدان السيدات لوزنهن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، أو مزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة يقلل من فرص إصابتهن بالسرطان.

وأوضح الباحثون بمركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان بأمريكا، أن فقدان الوزن يقلل مستويات بروتينات في الدم تساعد على نمو الأورام الخبيثة، ونشروا نتائج دراستهم الخميس، في مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

وركّز فريق البحث على قياس 3 بروتينات في الدم تلعب دورًا كبيرًا في نمو الأورام السرطانية عن السيدات، خاصة بعد سن اليأس (من 45 إلى 55 عامًا)، وهذه البروتينات يعتقد أنها مرتبطة بالإصابة بالسمنة.

وأجرى الباحثون دراستهم على 439 من السيدات غير المصابات للسرطان، وقسموهن إلى 4 مجموعات.

وخضعت المجموعة الأولي إلى حمية غذائية تمنع تناول الدهون، والثانية إلى نظام يعتمد على ممارسة التمارين الرياضية 5 أيام أسبوعيًا، فيما خضعت المجموعة الثالثة لنظام يعتمد على تناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة معًا، ولم تقم المجموعة الأخيرة بأي خطوات لتقليل وزنها.

ووجد الباحثون، أن المجموعتين اللتين خفّضتا أوزانهما، عن طريق نظام يعتمد على ممارسة التمارين الرياضية أو تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة معًا، انخفضت لديهما مستويات البروتينات التي تساعد على نمو الأورام السرطانية.

وقال الباحثون إن "فقدان الوزن قد يكون وسيلة آمنة وفعالة لوقاية السيدات من السرطان، خاصة كبار السن".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فرط الوزن يؤدي إلى آثار صحية وخيمة، تزيد تدريجياً مع زيادة الوزن، حيث تسبب السمنة الأمراض القلبية والسكرى، وبعض أنواع السرطان ومنها سرطان بطانة الرحم، والثدي والقولون.

وتشير آخر إحصائيات المنظمة إلى أن نحو 1.5 مليار من البالغين يعانون من فرط الوزن على مستوى العالم، كما أن 3 مليون طفل دون سن الخامسة كانوا يعانون من فرط الوزن في عام 2010.