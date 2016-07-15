شاهد: محتجون يرشقون رئيس وزراء كوريا الجنوبية بالبيض

تعرض رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو-آن للرشق بالبيض من محتجين على نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي جنوب شرقي البلاد.

وكان هوانغ يقوم بزيارة مقاطعة سونغ جو، جنوب شرقي البلاد، التي سيتم نشر الصواريخ بها، في محاولة لتفسير القرار الحكومي وتهدئة غضب السكان المحليين، عندما قام عدد من المحتجين برشقه بالبيض وزجاجات المياه.

وحاول عدد من الحرس الخاص بهوانغ حمايته باستخدام مظلات وحقائب، لكن الاحتجاجات أجبرت هوانغ على مغادرة مكتب المقاطعة من دون إنهاء خطابه.

واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا على نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في المنطقة التي توجد بها قاعدة "سونغ جو الجوية لمواجهة التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.