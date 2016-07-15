شاهد: السجن 3 سنوات لناشط ألقى حذاءه في وجه وزير موريتاني

قضت محكمة موريتانية بسجن ناشط معارض ثلاث سنوات بتهمة إلقاء حذائه في وجه المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي.

وأصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية مساء الخميس حكمها بسجن الناشط المعارض الشيخ باي ولد محمد ثلاث سنوات مع النفاذ لإلقاء حذائه في وجه وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي قبل أسبوعين.

ودانت المحكمة الناشط بتهم الاعتداء واستخدام العنف وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهامها.

وألقى الناشط العضو بحركة 25 فبراير حذائه في وجه وزير الثقافة متهما إياه بالكذب. وهذه هي أول حادثة إلقاء حذاء في وجه مسؤول كتعبير عن الاحتجاج ضد الحكومة في موريتانيا.