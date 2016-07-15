تعرف على هوية المتهم بتنفيذ هجوم "نيس"

صورة المتهم بتنفيذ هجوم نيس

حصلت الجزيرة على صورة حصرية للمتهم بتنفيذ هجوم مدينة "نيس" الفرنسية الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال مراسل الجزيرة إن الصورة تعود إلى "محمد الحويج بوهلال" الذي تعود أصوله إلى ضواحي "سوسة" التونسية.

وقالت مصادر أمنية تونسية إن المشتبه به من بلدة "مساكن" التونسية، والتي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة سوسة الساحلية، وإنه زار بلدته آخر مرة قبل 4 سنوات.

وقالت مصادر أمنية تونسية إن بوهلال (31 عاما) متزوج وله ثلاثة أبناء، لكن المصادر لم تذكر إلى متى كان يقيم في تونس.

من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إن "بوهلال" ولد في تونس، وهو مسجل لديها في جرائم تتصل بالسرقة والعنف.