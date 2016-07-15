البث الحي
منوعات

الملياردير وارين بافيت يتبرع بنحو 2.9 مليار دولار

15/7/2016

بافيت تبرع بأكثر من 24 مليار دولار منذ 2006

تبرع الملياردير الأمريكي وارين بافيت بأسهم أخرى في شركته "بيركشاير هاثاواي" بقيمة نحو 2.86 مليار دولار إلى خمس مؤسسات خيرية في إطار خطته للتبرع بالغالبية العظمى من ثروته.

ووفقا لإخطار إلى الجهات التنظيمية فإن التبرع السنوي الحادي عشر من بافيت إلى مؤسسة "بيل أند ميليندا غيتس" التي أسسها الملياردير بيل غيتس، وأربع مؤسسات خيرية أخرى يشمل 19.61 مليون سهم من الفئة "ب" في بيركشاير.

وتزيد التبرعات الأخيرة التي تمت الأربعاء مساهمات بافيت الإجمالية للمنظمات الخيرية إلى أكثر من 24.3 مليار دولار منذ العام 2006.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)