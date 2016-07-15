الملياردير وارين بافيت يتبرع بنحو 2.9 مليار دولار

بافيت تبرع بأكثر من 24 مليار دولار منذ 2006

تبرع الملياردير الأمريكي وارين بافيت بأسهم أخرى في شركته "بيركشاير هاثاواي" بقيمة نحو 2.86 مليار دولار إلى خمس مؤسسات خيرية في إطار خطته للتبرع بالغالبية العظمى من ثروته.

ووفقا لإخطار إلى الجهات التنظيمية فإن التبرع السنوي الحادي عشر من بافيت إلى مؤسسة "بيل أند ميليندا غيتس" التي أسسها الملياردير بيل غيتس، وأربع مؤسسات خيرية أخرى يشمل 19.61 مليون سهم من الفئة "ب" في بيركشاير.

وتزيد التبرعات الأخيرة التي تمت الأربعاء مساهمات بافيت الإجمالية للمنظمات الخيرية إلى أكثر من 24.3 مليار دولار منذ العام 2006.