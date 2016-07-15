اعتداء نيس: تسلسل زمني

اعتداء نيس أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل

اقتحم سائق شاحنة محملة بالمتفجرات منتصف ليل الخميس ساحة الانجليز بمدينة نيس، جنوبي فرنسا، بمناسبة احتفالات العيد الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، حسب أحدث حصيلة لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.

وفيما يلي تسلسل زمني للاعتداء وما تلاه من تطورات استنادا لروايات شهود عيان وتقارير إعلامية فرنسية:

بدءا من الساعة 23:00 وحتى منتصف الليل بتوقيت باريس:

– شاحنة بيضاء تقتحم فجأة الحشد المتجمع في ساحة الانجليز بنيس بمناسبة احتفالا 14 من يوليو- تموز، يوم العيد الوطني الفرنسي.

– الشاحنة كانت تسير بسرعة 90 كم في الساعة واستمرت في السير لمدة كيلومترين تقريبا ما أدى الى دهس عدد كبير من الضحايا في طريقها قبل أن تتوقف قريبا من فندق نيغرسكو الشهير في المدينة.

– سماع دوي طلقات نارية لدى توقف شاحنة ما يرجح أن الشرطة أطلقت النار عليه وأوقفته قبل أن يوقع مزيدا من الضحايا.

– العديد من الجثث ملقاة وممددة في مكان الاعتداء فيما تسمع بوضوح أنات الجرحى وطلبهم المساعدة.

– قوات الشرطة تبدأ في التواجد بشكل أقوى في مكان الاعتداء وتطويقه فيما بدأت سيارات الإسعاف بعد دقاق من الاعتداء في التوافد.

– عمدة نيس السابق أول من تحدث للإعلام عن وقوع ما لا يقل عن عشرات القتلى إثر الاعتداء.

منتصف الليل حتى الواحدة صباحا:

– مسؤول بالشرطة المحلية في نيس يعلن عن مقتل منفذ الاعتداء.

– سائقو سيارات الأجرة يتكفلون بنقل الجرحى إلى المستشفيات في ضوء عدم قدرة سيارات الإسعاف على نقل المصابين كافة.

– الإليزيه يعلن أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيرأس اجتماع أزمة ويلقي كلمة بعد قليل إلى الشعب الفرنسي.

– شرطة نيس تطلب من أهالي المدينة البقاء في منازلهم وتوخي الحذر فيما نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الرسائل بين السكان للاطمئنان.

– حصيلة للشرطة تتحدث عن مقتل 73 شخصا في الاعتداء.

الواحدة صباحا حتى الرابعة فجرا:

– وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يصرح أنه تجري حاليا عملية تمشيط بحثا عن شركاء محتملين في الاعتداء وينفي وجود أي رهائن أو إرهابيين مختبئين في مكان الاعتداء.

– الرئيس الفرنسي هولاند يرأس اجتماع أزمة بحضور رئيس الحكومة مانويل فالس.

– مسؤول بشرطة نيس يعلن أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمتفجرات في الشاحنة التي تم تنفيذ الاعتداء بواسطتها.

– نيابة باريس المعنية بأنشطة الإرهاب تفتح تحقيقا في الحادث.

– الإعلان رسميا عن حصيلة جديدة للاعتداء: 77 قتيلا.

– المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدين بشدة الاعتداء.

– تقارير اعلامية تفيد أنه تم التعرف على هوية منفذ الهجوم وأنه يبلغ من العمر 31 عاما وأنه فرنسي من أصول تونسية.

الرابعة فجرا:

– في كلمة متلفزة الريس الفرنسي يعلن مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر واستدعاء الاحتياطي من قوات الأمن.

– حصيلة رسمية جديدة لوزير الداخلية كازنوف تفيد بمقتل 80 شخص على الأقل وإصابة 100 بينهم 15 في حالة خطرة.

من الرابعة فجرا وحتى صباح اليوم الجمعة:

– الداخلية الفرنسية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجوم نيس إلى 84.