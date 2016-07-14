يوفنتوس الإيطالي يغري هيغوين بـ 75 مليون يورو

يوفنتوس الإيطالي يغري هيجوين بـ 75 مليون يورو

تقدم فريق يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي للمواسم الخمسة الأخيرة، بعرض مغر للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيغوين مهاجم فريق نابولي الإيطالي مقابل 75 مليون يورو، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس.

وأحرز هيغوين لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لكن وكيل أعماله أكد أن موكله لا يعتزم تجديد تعاقده مع نابولي.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي الإلكتروني أن إدارة يوفنتوس مستعدة لتقديم 75 مليون يورو للظفر بخدمات نجم منتخب الأرجنتين (التانغو) الذي يبدو مستعدا للرحيل إلى مدينة تورينو الإيطالية.

ومن المقرر أن يدخل الطرفان في صفقة تبادلية تقضي بانتقال الأرجنتيني روبيرتو بيريرا ،لاعب يوفنتوس، إلى صفوف نابولي مقابل 18 مليون يورو.

وبينما يبدو فريق أرسنال الانجليزي مهتما أيضا بضم هيغوين إلى صفوفه، فإن إدارة نابولي أكدت أكثر من مرة أنها لن تستغني عن اللاعب الأرجنتيني بمبلغ يقل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 94 مليون يورو.