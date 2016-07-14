فتاة إندونيسية تغامر بحياتها لإنقاذ شقيقتها من فكي تمساح

صورة للنهر من موقع "ديتيك"

غامرت فتاة إندونيسية بحياتها لإنقاذ شقيقتها ذات الـ 12 ربيعا من بين فكي تمساح جائع حاول التهام الفتاة في إندونيسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن أختين إندونيسيتين صدتا تمساحا في نهر في إقليم رياو بسومطرة.

وكانت الفتاتان "آل" (12 عاما) وشقيقتها "وسيك" (8 أعوام) تسبحان في نهر بمقاطعة إندراجيري هيلير" بإقليم سومطرة، عندما لاحظت الشقيقة الكبرى احتفاء اختها فجأة تحت المياه، ثم ظهرت مجددا وساقها بين فكي تمساح.

ولم تتردد الشقيقة الكبرى في السباحة تجاه شقيقتها وجذب ساقها من التمساح، الذي هاجم بدوره الفتاة الأخرى وأصابها في يدها.

وتمكنت "آل" من إنقاذ شقيقتها وإيصالها إلى الشاطئ قبل أن تطلب النجدة من أهل قريتها.