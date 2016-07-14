شاهد: شاب يتوصل لحل سحري حال القبض عليك بسبب البوكيمون

بث الشاب المصري عفيفي فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يوضح مخاطر لعبة "البوكيمون".

وعدد الشاب مخاطر اللعبة وكيفية التغلب عليها، من خلال أغنية عن اللعبة، إلا أن الجزء الأبرز في الفيديو جاء عن كيفية التعامل حال القبض على أحد لاعبي البوكيمون من قبل الشرطة.

ولعبة البوكيمون هي تطبيق على الهواتف النقالة أطلقته شركة يابانية قبل عدة أيام وحقق انتشارا واسعا على مستوى العالم.

وتتمحور فكرة اللعبة حول اصطياد البوكيمونات التي تظهر ضمن اللعبة، وكلما اصطدت عددا أكبر من البوكيمونات كلما ازاد مستواك في اللعبة وحصلت على ميزات جديدة.

وحققت اللعبة نجاحًا كبيرًا في أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتصدر قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً في متجر تطبيقات آيتونز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسمح اللعبة لمستخدميها بالتجول في أحياء ومناطق حولهم بحثا عن شخصيات لعبة بوكيمون الافتراضية على شاشات هواتفهم الذكية.