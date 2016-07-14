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سفير إسرائيلي جديد يتسلم مهام عمله بالقاهرة الأحد

14/7/2016

دافيد غوفرين، السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة

يتسلم دافيد غوفرين، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في العاصمة المصرية، القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.  

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الخميس، إن غوفرين (53 عاما)،  تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية وتولى في تسعينيات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر.

وأضافت أن غوفرين عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير/شباط الماضي.

ومؤخرا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية-المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل ابيب، في سبتمبر/أيلول 2014.

والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بزيارة القدس المحتلة، والتقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ9 سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب  بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

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