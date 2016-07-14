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دراسة: المشروبات الغازية قد تتسبب في أنواع نادرة من السرطان

14/7/2016

دراسة: المشروبات الغازية قد تتسبب في أنواع نادرة من السرطان

أشارت دراسة سويدية إلى أن من يكثرون من تناول مشروبات غازية "الصودا" ومشروبات سكرية أخرى ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية.

ولا يعرف الكثير عن أسباب الإصابة بأورام القنوات الصفراوية والمرارة لكن أدلة جديدة تشير إلى أن السمنة وارتفاع مستويات السكر سمتان مميزتان لمرض السكري قد تزيدان مخاطر الإصابة بهذه الأورام الخبيثة.

وقالت سوزانا لارسون التي قادت الدراسة في معهد كارولينسكا في السويد إنه بسبب ارتباط المشروبات الغازية والسكرية بارتفاع مستويات السكر وزيادة الوزن تساءل الباحثون عما إذا كانت هذه المشروبات تلعب دورا في الإصابة بمثل هذه السرطانات.

ولدراسة هذا الاحتمال قام الباحثون بتحليل بيانات استطلاع عن العادات الغذائية لنحو 70 ألف بالغ ثم قاموا بمتابعة حالاتهم لأكثر من 13 عاما في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالسرطان.

وأصيب 150 شخصا فقط بسرطانات القنوات الصفراوية والمرارة خلال فترة الدراسة.

لكن الدراسة أظهرت أن الأفراد الذين يستهلكون يوميا مشروبين أو أكثر من العصير أو المشروبات الغازية -بما في ذلك المحلاة صناعيا-تزيد فرص إصابتهم بسرطان المرارة عن مثلي فرص إصابة من يبتعدون تماما عن هذه المشروبات وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79 بالمئة.

ولكن لأن الدراسة استندت إلى المراقبة فإن نتائجها لا تثبت أن المشروبات الغازية والسكرية تسبب السرطان.

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