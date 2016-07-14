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تقرير: وفاة 3600 مهاجر خلال 6 شهور

14/7/2016

مهاجرون في البحر قبالة سواحل اليونان – غيتي

ذكر تقرير دولي أن أكثر من 3600 مهاجر لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم هذا العام أثناء فرارهم من بلدانهم.  

وكشفت تحقيقات للمنظمة الدولية للهجرة عن أن 3694 شخصا اعتبروا في عداد القتلى أو المفقودين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.  

ويزيد هذا الرقم بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما قاله المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينغ لوكالة الأنباء الألمانية. 

ويظل الطريق الأكثر خطورة لهؤلاء المهاجرين الفارين هو البحر المتوسط بالنسبة للذين يتوجهون إلى أوربا، حيث توفي2905 أشخاص، أو اعتبروا في عداد المفقودين بحلول نهاية يونيو/حزيران، وغرق أغلبهم (أكثر من 2500 شخص) في طريقهم من أفريقيا إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. 

وقال سوينغ إنه يعتقد إن عدد الضحايا سيرتفع بشكل كبير خلال أشهر الصيف.

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