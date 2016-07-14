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بالفيديو: لماذا يفكر إمبراطور اليابان في التنازل عن عرشه ؟!

14/7/2016

أعرب الإمبراطور الياباني اكيهيتو عن اعتزامه التقاعد والتخلي عن لقبه في السنوات القليلة المقبلة، بدلا من الحد من مهامه لتقدمه في العمر، حسبما أفاد التلفزيون الياباني الحكومي.

كان أكيهيتو (82 عاما) قد أشار في السنوات الأخيرة إلى شيخوخته، واعترف بارتكاب أخطاء صغيرة في الاحتفالات، فيما اقترحت وكالة البلاط الإمبراطوري تقليص مهامه، على أن يتم منح المزيد من المسؤولية لولي العهد الأمير ناروهيتو.

وقالت شبكة "إن إتش كيه" التلفزيونية، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها في وكالة البلاط الإمبراطوري، إن اكيهيتو قال لمسؤولي القصر إنه لا يرغب في أن يظل إمبراطورا إذا اضطر إلى التقليل من واجباته الرسمية.

ونشرت وكالة كيودو للأنباء تقريرا مماثلا نقلا عن مسؤولين حكوميين.

وقالت وكالة كيودو مساء أمس الأربعاء إن شينيتشيرو ياماموتو، المسؤول في وكالة البلاط الإمبراطوري، نفى ما جاء بالتقرير، مضيفا أن الإمبراطور يتجنب التعليق لأن دستور ما بعد الحرب يحظر مشاركة الإمبراطور في السياسة.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" أن أكيهيتو فكر في هذه الخطوة على مدار السنوات القليلة الماضية وأن ابنيه وافقاه على هذه الفكرة.

 

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