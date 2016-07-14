بالفيديو: شرطي أمريكي يطلق النار على شاب أعزل

نشرت إدارة الشرطة في مدينة فريسنو الأمريكية تسجيلا مصورا لكاميرات تشير لتورط شرطي في إطلاق نار على شاب أعزل/19 عاما/، ما أسفر عن إصابات أودت بحياته.

وتظهر اللقطات التي تعود إلى يوم 25 يونيو/حزيران الماضي الشاب "ديلان نوبل" وهو يخرج من سيارته ويرفع يدا واحدة بدلا من رفع يديه الاثنتين كما طلب الشرطي.

وأطلق الشرطي عدة طلقات على نوبل ليسقط على الأرض مصابا، ثم أجهز عليه بطلقات أخرى بعد سقوطه.

وقال قائد الشرطة إن الشرطي المتورط في إطلاق النار أعتقد أن الشاب كان يحاول الوصول إلى سلاح بحوزته. ولم تعثر الشرطة على أي سلاح بحوزة الشاب القتيل.