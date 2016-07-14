بالفيديو: السيسي يعرض خطته لحل أزمة الدولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يحاول حل أزمة الدولار من خلال تخفيف الاستيراد من الخارج.

وأضاف الرئيس المصري اليوم الخميس خلال لقائه مجموعة من دارسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة‎، أن الاحتياطي النقدي في مصر مستقر، وأنه في زيادة وإن كانت ليست على المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن هناك من يحاول أن يجعل من الدولار سلعة ويستفيد منه على حد قوله.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة (الدولار)، وتراجع في الاحتياطي النقدي، بسبب تراجع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.

وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 11.30 جنيهًا مصريًا في السوق الموازية (السوداء) مقابل نحو 11.05 جنيهاً بحسب متعاملين في سوق الصرف المصرية.