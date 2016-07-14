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التنسيقية المصرية: إصابة طالب معتقل باضطراب عقلي بعد تعذيبه

14/7/2016

التنسيقية المصرية: إصابة معتقل باضطراب عقلي نتيجة التعذيب

نقل موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن شقيقة الطالب أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي، والذي أحالته محكمة جنايات القاهرة أمس للطب الشرعي بعد إصابته باضطراب عقلي نتيجة التعذيب، رسالة لأخيها تقول ” ماذا فعلوا بك حبيبي .. ماذا فعلوا بك حتى لا تتذكرنا أو تتذكر أمك .. ماذا فعلوا بك وانت زينة الشباب.. حبسوك وعذبوك حتى مرضت؟؟ “

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 13 يوليو، إحالة المعتقل “أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي”، إلى الطب الشرعي بعد إصابته باضطراب عقلي نتيجة التعذيب الذي لحق به في مقر احتجازه، على ذمة القضية رقم 314 لسنة 2015 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بقضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط.

كما قررت المحكمة أيضا إحالة 20 متهماَ آخرين بنفس القضية، إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من حالتهم الصحية، وبيان مدى تعرضهم للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، بناءً على طلب الدفاع، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 31 يوليو الجاري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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