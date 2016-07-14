الأسد: أرفض وصفي بأن يديّ ملطختان بالدماء

الرئيس السوري بشار الأسد

رفض الرئيس السوري بشار الأسد أن يتم وصفه بأنه "ديكتاتور وحشي" أو أن يوصف بأن يديه ملطختان بالدماء.

وقال الأسد في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بالقصر الرئاسي السوري: "أتمنى أن ينظر التاريخ إلي كرجل حمى بلاده من الإرهاب ومن التدخل وأنقذ سيادتها".

وأضاف الأسد في المقابلة التي نشرت الشبكة مقتطفات منها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "عندما تقوم بحماية بلدك من الإرهابيين وتقوم بقتل الإرهابيين وتهزم الإرهابيين فإنك لست وحشيا، أنت وطني".

ونوهت إن بي سي نيوز إلى أن المقابلة كاملة ستذاع في وقت لاحق اليوم.