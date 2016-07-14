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إيطاليا تنتشل رفات 675 مهاجرا توفوا في تحطم سفينة واحدة

14/7/2016

إيطاليا تنتشل رفات 675 مهاجرا توفوا في تحطم سفينة واحدة

 قالت البحرية الإيطالية اليوم الخميس إن رفات ما يصل إلى 675 شخصا انتشلت من حطام سفينة كانت تقل مهاجرين غرقت في 2015.

جاء الإعلان بعدما أنهت السلطات الإيطالية عملية انتشال الجثث من أحد أسوأ الكوارث التي شهدها البحر المتوسط.

وانقلبت سفينة الصيد بالقرب من ساحل ليبيا في أبريل/ نيسان 2015.

وقال الناجون في البداية للمحققين إن ما يصل إلى 800 شخص كانوا مكدسين على متنها.

وتسببت صعوبات لوجيستية في تأخير انتشال الحطام من قاع البحر وهو ما تم قبل نحو أسبوعين فقط وجرى قطره إلى صقلية حيث تمكنت سلطات الطوارئ أخيرا من فتح جسم القارب الذي كان الكثير من اللاجئين محاصرين فيه.

وقال نيكولا دي فيليتشه القائد في البحرية في مؤتمر صحفي أقيم لإعلان انتهاء العملية إن سلطات الطوارئ عثرت على رفات 458 شخصا داخل جسم القارب.

وبإضافة هذا الرقم لمن عثر عليهم في البحر في أماكن مجاورة يرتفع عدد القتلى المؤكد إلى نحو 675 شخصا.

 وسيبقى الرقم تقريبيا نظرا لأن بعض الضحايا لن يتم على الأرجح العثور على جثثهم وأيضا بسبب تحلل الكثير من الجثث التي تم انتشالها.

 

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