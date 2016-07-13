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واشنطن بوست: تنظيم الدولة يحضّر بهدوء لانهيار خلافته

13/7/2016

واشنطن بوست: طبيعة التنظيم اللامركزية تضمن أنه سيبقى خطيرا

كتبت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن تنظيم الدولة الإسلامية يحضِّر بهدوء عناصره لانهيار الخلافة رغم تنفيذه موجة جديدة من الهجمات في أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة إن قادة التنظيم يعترفون في رسائل علنية بتراجع حظوظهم في ساحات المعارك مؤخرا ويستعدون لسقوط ما تبقى لهم من معاقل.

وأضافت أنه في حين يشكل فقدان الملاذ المادي ضربة كبيرة لتنظيم الدولة، ويحدّ بشدة من قدرته على جمع الأموال والقيام بعمليات التجنيد والتخطيط،

فإن طبيعة التنظيم اللامركزية للغاية تضمن أنه سيبقى خطيرا لبعض الوقت في المستقبل، وفقا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وخبراء في الإرهاب.

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