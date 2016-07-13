هل تعرف كم يتقاضى حلاق الرئيس الفرنسي ؟!

أوردت صحيفة ليبراسيون الفرنسية وثائق تكشف أن الراتب الشهري للحلاق الشخصي للرئيس الفرنسي ما يقرب من عشرة آلاف يورو، أمرٌ رأته الصحيفة مبالغا فيه ولمحت إلى أنه غير مبرر.

وكشفت الصحيفة أيضا أن الحلاق الشخصي لفرانسوا أولاند جلبته إلى قصر الرئاسة رفيقته السابقة "فاليري تريرفايلر" قبل انفصالها عن الرئيس.

أما محامية الحلاق "أوليفييه بن حمو" فردت في تبرير راتبه بالقول إنه، مقابل ذلك، يكون تحت تصرف الرئيس على مدار الساعة، ولا يحق له أن يغيب أو يطلب تعويضا لظرف ما، كما أنه ملزم بتوقيع عقد السرية المطلقة في كل ما يرى ويسمع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قصر الإليزيه قولهم إن الأمر نفسه كان يجري مع الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.