البث الحي
منوعات

هل تعرف كم يتقاضى حلاق الرئيس الفرنسي ؟!

13/7/2016

أوردت صحيفة ليبراسيون الفرنسية وثائق تكشف أن الراتب الشهري للحلاق الشخصي للرئيس الفرنسي ما يقرب من عشرة آلاف يورو، أمرٌ رأته الصحيفة مبالغا فيه ولمحت إلى أنه غير مبرر.

وكشفت الصحيفة أيضا أن الحلاق الشخصي لفرانسوا أولاند جلبته إلى قصر الرئاسة رفيقته السابقة "فاليري تريرفايلر" قبل انفصالها عن الرئيس.

أما محامية الحلاق "أوليفييه بن حمو" فردت في تبرير راتبه بالقول إنه، مقابل ذلك، يكون تحت تصرف الرئيس على مدار الساعة، ولا يحق له أن يغيب أو يطلب تعويضا لظرف ما، كما أنه ملزم بتوقيع عقد السرية المطلقة في كل ما يرى ويسمع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قصر الإليزيه قولهم إن الأمر نفسه كان يجري مع الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.

المزيد من منوعات

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو