"مصر للطيران" تعتزم شراء 9 طائرات بوينغ

طائرة بوينغ 777-300 تابعة لشركة مصر للطيران

أعلنت شركة "مصر للطيران" الحكومية اليوم الأربعاء أنها تعتزم شراء 9 طائرات من طراز بوينغ الجيل القادم 737-800، بقيمة إجمالية تبلغ 864 مليون دولار.

وأوضحت مصر للطيران أن شركة دبي لصناعات الطيران، ومقرها دبي، ستقوم بتمويل شراء ثماني طائرات وتأجيرها للشركة المصرية بطريقة "الإيجار التشغيلي"، في حين تقوم مصر للطيران بشراء الطائرة التاسعة مباشرة.

وأعلنت الشركة في بيان مشترك مع شركة بوينغ، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن الطلب يتزامن مع مرور 50 عاماً من الشراكة بينهما، التي بدأت مع طلب طائرة من طراز 707 عام 1966.

وتقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 20 طائرة من طراز بوينغ 737-800. وبتسلم الطائرات التسع ستمثل عائلة طائرات 737 الفئة الأكبر من طائرات الممر الواحد، ضمن أسطول مصر للطيران.