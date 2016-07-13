مصر: الإلغاء المتوقع للدعم يسحق الفقراء

مع وصول عجز الموازنة المصرية إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة العجز المتوقع بموازنة العام المالي الأخير 318 مليار جنيه (36 مليار دولار) حسب وزارة المالية، ووصول الدين العام الداخلي والخارجي أيضا إلى أرقام غير مسبوقة حيث بلغ الدين العام المحلى بنهاية مارس/آذار الماضي 2247 مليار جنيه، كما بلغ الدين الخارجي مبلغ 53.4 مليار دولار.

ومع انخفاض حاد وغير مسبوق في إيرادات السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى وصول سعر الصرف الرسمي 8.88 جنيه للدولار بالبنوك، بينما تخطى السعر بالسوق الموازية 11.5 جنيها.

ومع تدني قيمة المعونات الأجنبية التي لم تتجاوز 100 مليون دولار العام المالي الماضي، ذكرت مصادر أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء، ويطالب الصندوق القاهرة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب، مع خفض الدعم لتقليل عجز الموازنة.

إلغاء الدعم

ومع قلة الخيارات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة هذا الفشل الاقتصادي، كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية اليوم أن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري سيرأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، لمناقشة خطة رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء المقرر الإعلان عنها خلال أيام، والتي تشمل عدة مقترحات لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء.

وكانت الحكومة قد بدأت خطة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بدأت العام قبل الماضي، حيث بلغ دعم المنتجات البترولية عام 2013-2014 (العام الأول بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب) مبلغ 126 مليار جنيه، وبلغ الدعم عام 2014-2015 مبلغ 74 مليار جنيه، وبلغ العام المالي الماضي 2015-2016 مبلغ 62 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بمبلغ الدعم في موازنة العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه ضمن خطة حكومية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية نهائيا.

مزيد من الإنهاك الاقتصادي

وتعقيبا على النتائج المتوقعة لهذه الخطوة، يرى خبراء اقتصاديون أن هيكل الأسعار في مصر يختلف عن غيره في كثير من الدول، بسبب وجود نظام الدعم الذي يجعل القوة الشرائية للجنيه المصري داخل مصر أكبر بالضعف تقريبا من قيمتها مقومة بسعر الصرف، فإذا كان هناك مواطن يتقاضى راتبا قدره 3000 آلاف جنيه، فهي تساوي 300 دولار تقريبا وفق سعر صرف العملة حاليا، بينما يستطيع المواطن بهذا المبلغ الحصول على سلع وخدمات داخل مصر تساوي قيمتها 600 دولار لو أراد الحصول على مثلها خارج مصر، وذلك بسبب وجود الدعم الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وتكلفة الخدمات كالنقل وغيرها.

ومع انخفاض أسعار السلع والخدمات تنخفض الأجور التي يطلبها مقدمو الخدمات كالأطباء والمدرسين والمحامين وسائقي التاكسي والسباكين وبالتالي تنخفض أسعار الخدمات.

كما تساهم أيضا نسبة البطالة التي تصل، وفق الأرقام الرسمية، إلى 13% وترتفع بين حملة المؤهلات إلى 30% تقريبا، في خفض الأسعار، حيث يقبل كثيرون العمل بأجور زهيدة مما يقلل تكلفة العمالة بالنسبة لأصحاب المصانع والمنتجين، وهذا يساعدهم على خفض أسعار منتجاتهم وزيادة المبيعات.

كما يساهم المستوى المنخفض لجودة المنتج المصري وعدم قدرته على المنافسة في أسواق التصدير في انخفاض الأسعار المستورد حيث تباع هذه المنتجات في مصر بأسعار مقبولة.

ليس حلا

يتساءل مواطنون عما سيحدث في هذه الدورة الاقتصادية في حالة رفع الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية على سبيل المثال. يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة مباشر، إن ذلك رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة التكاليف كالنقل وزيادة تكلفة المنتجات في المصانع، وسيؤدي هذا بالتبعية إلى زيادة أسعار الخدمات حيث سيضطر الطبيب والمدرس والسباك وسائق التاكسي إلى زيادة أسعار الخدمات التي يقدمها من أجل زيادة دخله لمواجهة الزيادة في الأسعار.

أما بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة الذين لا يتحكمون في زيادة رواتبهم كالموظفين –بحسب الخبراء- فلن يكون أمامهم سبيل في مواجهة ارتفاع الأسعار سوي تقليل استهلاكهم من السلع والخدمات، وسيؤدي هذا بالتالي إلى ركود، يؤدي إلى خفض الطلب وتقليل الإنتاج، لأن أصحاب المصانع لن يستطيعوا خفض الأسعار مع زيادة التكاليف وإنما سيقللون الإنتاج، مما سيؤدي إل تسريح العمال والموظفين، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة مما يفاقم من تقليل الطلب.

أما عن الأثر على الصادرات والواردات، فيقول الخبراء إنه مع زيادة أسعار المنتجات المحلية واقترابها من مستوى أسعار المنتجات المستوردة، فإن أصحاب الدخول المرتفعة ومن لديهم قدرة شرائية ممن لم يتأثروا بالإجراءات السابقة، سيفضلون شراء المنتجات المستوردة الأعلى جودة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المستوردة، وزيادة الواردات وبالتالي زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، تؤدي إلى مزيد من المعاناة للفقراء ومحدودي الدخل.

