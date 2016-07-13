مستشار بالعدل الأوربية: فصل فرنسية بسبب الحجاب غير قانوني

مسلمو فرنسا اعتبروا حظر الحجاب انتهاكا لحقوق الإنسان (الفرنسية)

قال مستشار لمحكمة العدل الأوربية اليوم الأربعاء في توصية لقضاة المحكمة إن شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية التي فصلت موظفة مسلمة لإصرارها على ارتداء الحجاب قد اتخذت إجراء غير قانوني، مؤكدا أن ذلك يصل إلى حد التمييز.

وتعد هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا شهدها الاتحاد الأوربي خلال الأعوام الأخيرة فيما يتعلق بمسألة ارتداء الحجاب المثيرة للخلاف وغير ذلك من التصرفات النابعة من الالتزامات الدينية التي تصدر عن الموظفين في أماكن العمل.

وتتعلق القضية بامرأة تعمل كمهندسة تصميمات بشركة "ميكروبول". وتقتضي مهام وظيفتها مقابلة عملاء الشركة . وكان أحد العملاء قد شكا من ارتداء الموظفة للحجاب، وطلب أن تخلعه قبل أن يتردد على الشركة في المرة التالية لذلك.

وبعد رفضها لهذا الطلب، تم فصل الموظفة في يونيو/حزيران 2009، بعد أقل قليلا من عام على تعيينها في الشركة. وطعنت المرأة ضد قرار فصلها أمام محكمة النقض الفرنسية، والتي أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوربية.

وقالت مستشارة محكمة العدل الأوربية إيلينور شاربستون في رأيها الذي أعلن اليوم الأربعاء إن الفصل يصل إلى حد "التمييز المباشر على أساس الدين أو العقيدة".

وانتهت المستشارة في رأيها إلى عدم وجود مبرر لما حدث، حيث إنه ليس هناك ما يوحي بأن الموظفة "غير قادرة على أداء عملها كمهندسة تصميمات لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي".

يشار إلى أن شاربستون هى مستشار من بين عشرة مستشارين يقدمون الآراء القانونية لأعلى محكمة في الاتحاد الأوربي. وبشكل عام يتبع القضاة توصيات المستشارين. ومن المرجح أن يستغرق الحكم النهائي للقضاة عدة شهور بعد ذلك.

