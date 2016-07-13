كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي يؤيد اغتصاب "نساء العدو"

إيال كريم (يسار) يؤيد اغتصاب الجنود الإسرائيليين لنساء العدو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال اختار لمنصب رئيس حاخامات الجيش حاخاما يؤيد اغتصاب نساء العدو لرفع روح الجنود المعنوية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اختار يوم الاثنين الحاخام العقيد إيال كريم في منصب كبير حاخامات الجيش، رغم آرائه الشاذة.

وقالت الصحيفة إن كريم كان قد أفتى عام 2012 بأنه يجوز للجنود الإسرائيليين في أوقات الحرب اغتصاب نساء العدو.

وقال كريم في فتواه: "رغم أن جماع امرأة من غير اليهود أمر شديد الخطورة فإنه يُسمح به في وقت الحرب بسبب اعتبارات الصعوبات التي يواجهها الجنود. ولأن ما يهمنا هو النجاح الجماعي في الحرب فإن التوراة تسمح للجنود بإرضاء هذه الرغبة الشريرة بالشروط التي وضعتها التوراة من أجل النجاح الجماعي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كريم يتبنى آراء شاذة أخرى، من بينها تحريمه تجنيد النساء في الجيش وغناء النساء في فعاليات الجيش الإسرائيلي.