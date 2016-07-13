صور: السفير البريطاني بالقاهرة يقلد اللاعب "رمضان صبحي"

السفير البريطاني يقلد حركة رمضان صبحي

رحب السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن" بلاعب النادي الأهلي السابق "رمضان صبحي" الذي أعلن عن انضمامه مؤخرا إلى نادي "ستوك سيتي" بالدوري الإنجليزي.

والتقط أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين بالسفارة الصور مع اللاعب، وداعب السفير اللاعب بمحاولته الوقوف على الكرة، وهي الحركة التي اشتهر بها "صبحي" وقام بأدائها أكثر من مرة خلال لقاءات الأهلي مع الزمالك. لكن يبدو أن السفير لم يستطع أداء الحركة إلا بمساعدة من صبحي الذي قام بمساندته بيده حتى يتمكن من التوازن.

وأعربت السفارة البريطانية على صفحتها بموقع فيسبوك، عن تمنياتها بالنجاح لرمضان صبحي في مغامرته الأوربية الجديدة.

وانضم صبحي لنادي ستوك سيتي مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون يورو حال تسجيل عدد مُحدد من الأهداف، أي 6 ملايين يورو بما يوازى 60 مليون جنيه مصري، فضلاً عن 15% من بيع ستوك اللاعب لأي ناد بعد ذلك.