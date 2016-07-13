صحيفة الأهرام المصرية تستخدم "أورشليم" بدلا من القدس

الأهرام لم تحذف الخبر أو تعدله رغم الاعتراضات عليه

استخدمت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية اسم "أورشليم" في الإشارة إلى القدس المحتلة في تغطيتها للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت الصحيفة خبرا على صفحتها الرسمية على موقع تويتر أمس الثلاثاء يقول "شكري يشاهد مع نتنياهو نهائي اليورو في أورشليم"، مستخدمة الاسم الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في الإشارة إلى القدس المحتلة.

وبدت صياغة صحيفة الأهرام متشابهة إلى حد كبير مع صيغة الخبر كما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأثار صياغة الصحيفة المصرية انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء وصحفيون تقدم نفس وجهة النظر الإسرائيلية رغم كونها الصحيفة الحكومية الأولى في مصر.

ورغم الانتقادات التي وجهت للصحيفة فإنها لم تقم بحذف أو تعديل الصياغة على صفحتها على تويتر، رغم مرور أكثر من يوم عليه.