البث الحي
منوعات

صحيفة الأهرام المصرية تستخدم "أورشليم" بدلا من القدس

13/7/2016

الأهرام لم تحذف الخبر أو تعدله رغم الاعتراضات عليه

استخدمت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية اسم "أورشليم" في الإشارة إلى القدس المحتلة في تغطيتها للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت الصحيفة خبرا على صفحتها الرسمية على موقع تويتر أمس الثلاثاء يقول "شكري يشاهد مع نتنياهو نهائي اليورو في أورشليم"، مستخدمة الاسم الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في الإشارة إلى القدس المحتلة.

وبدت صياغة صحيفة الأهرام متشابهة إلى حد كبير مع صيغة الخبر كما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأثار صياغة الصحيفة المصرية انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء وصحفيون تقدم نفس وجهة النظر الإسرائيلية رغم كونها الصحيفة الحكومية الأولى في مصر.

ورغم الانتقادات التي وجهت للصحيفة فإنها لم تقم بحذف أو تعديل الصياغة على صفحتها على تويتر، رغم مرور أكثر من يوم عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو