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شاهد: نحو خمسين قتيلاً في غارات على إدلب وحمص ودمشق

13/7/2016

قتل نحو 50 شخصاً، معظمهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات بجروح وصفت بالخطيرة، جراء قصف لطائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري على أرياف إدلب وحمص ودمشق.

ففي مدينة أريحا بريف إدلب نفذت طائرات روسية أربع غارات على السوق الرئيسي وأحياء سكنية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا.

كما أسفر القصف عن دمار كبير في المحال التجارية والمباني السكنية والممتلكات. ومنذ سيطرة قوات المعارضة على المدينة في منتصف نيسان/ أبريل العام الماضي، استهدف سوقها الرئيسي بغارات جوية أكثر من ست مرات.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن 24 شخصاً قتلوا لدى قصف طائرات النظام السوري سوقاً في مدينة الرستن، إضافة إلى مقتل 4 في غارة منفصلة على مدينة تلبيسة، بريف حمص. وقال مراسلنا إن القصف خلف دماراً كبيراً في المباني السكنية؛ وتواصل فرق الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كما قتل شخصان جراء قصف من طائرات النظام السوري استهدف مدناً وبلدات بريف دمشق. 

وخلّف القصف دماراً في المباني السكنية والممتلكات. وشهدت منطقة المرج، في غوطة دمشق الشرقية، حركة نزوح للمدنيين جراء القصف المستمر من قوات النظام لمدنهم وبلداتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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