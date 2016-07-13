شاهد: كيف تجنب بائع كباب مصري في نيوزيلاندا سرقة بالسلاح

ذاع صيت بائع كباب مصري في نيوزيلندا بعد انتشار تسجيل فيديو له وهو يتجاهل لصا مسلحا ويواصل تلبية طلبات أحد الزبائن.

وقال سيد أحمد، صاحب مطعم، "إجيبشيان كباب هاوس" (بيت الكباب المصري) بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا، إنه كان "سعيد الحظ" عندما تجاهل الرجل المقنع الذي دخل المطعم في 28 مايو/أيار الماضي وطلب النقود وهو يحمل مسدسا.

ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة اللص الملثم وقد دخل المطعم ممسكا بحقيبة ومسدس، ويبدو أنه يهدد أحمد بالمسدس ويأمره بتعبئة الحقيبة بالنقود.

لكن أحمد، الذي يدير مطعمه منذ 15 عاما، يبدو في الفيديو هادئا، وهو يواصل تعبئة طلب لأحد الزبائن ويقوم بتسليمه له، قبل أن يبتعد لطلب الشرطة مما دفع اللص للخروج من المتجر خالي الوفاض.

ونشرت شرطة المدينة على صفحتها على فيسبوك تسجيل كاميرات المراقبة بالمطعم الأسبوع الماضي في محاولة للتعرف على هوية اللص.

واجتذب الفيديو أكثر من ربع مليون مشاهدة على الصفحة وعشرات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، كما أجرت العديد من وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون المحلية والدولية مقابلات مع أحمد.

وقال أحمد (55 عاما) إنه كان يفكر في أسرته ورأى أن تجنب الموقف قد يقيه عواقب خطيرة.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام نيوزيلندية: "لست بطلا لكني فقط تحكمت في رد فعلي.. كنت محظوظا لأن رد الفعل هذا ورد على خاطري في تلك اللحظة".