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شاهد: قائد مليشيا بالحشد الشعبي يهدد بإعدام المئات

13/7/2016

هدد زعيم مليشيا أبي الفضل العباس، إحدى مليشيات الحشد الشعبي في العراق، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات السجناء في السجون العراقية ما لم تقم السلطات بتنفيذ هذه الأحكام.

وانتقد أوس الخفاجي، زعيم مليشيا أبي الفضل العباس، أمام حشد من أنصاره المسلحين، ما اعتبره تقاعسا من السلطات في إعدام السجناء المحكومين بالإعدام في السجون العراقية.

وطالب الخفاجي البرلمان العراقي بعقد جلسة فورية لتغيير وتعديل القوانين و"إجبار" الرئيس العراقي فؤاد معصوم على التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام، حسب قوله.

وأضاف الخفاجي: "هناك 200 أجنبي.. ما بين عربي وأجنبي داعشي في السجن الآن محكومون بالإعدام ولم يصادق عليهم إلى الآن ولم ينفذ فيهم إلى الآن".

وتابع قائلا: "هنالك 2500 إرهابي إلى الآن في السجون لم ينفذ فيهم حكم الإعدام. لماذا؟"

واعتبر الخفاجي أن جميع هؤلاء "يستحقون الموت.. المفروض الآن هم تحت التراب".

وهدد الخفاجي بتنفيذ أحكام الإعدام عن طريق قواته ما لم تتحرك الحكومة لتنفيذ مطالبه.

وقال: "هذه قوات أبي الفضل العباس. وعدت وستفي. سنتوجه إن شاء الله هذا الثلاثاء إلى سجن الناصرية.. إلى سجن الحوت في الناصرية.. إلى من حكموا بالإعدام هناك، لنقول لهم: نفّذوا أو نُنفّذ".

المصدر : الجزيرة مباشر
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