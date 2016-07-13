شاهد: طائرة الطاقة الشمسية "سولار إمبالس 2" فوق الأهرامات

حطت طائرة "سولار إمبالس 2" في مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء بعد يومين على إقلاعها من إسبانيا لمواصلة جولتها حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية.

وبعد تحليقها بنجاح فوق المحيط الأطلسي وهبوطها في أشبيلية في يونيو/حزيران، تبدأ الطائرة من القاهرة المرحلة السابعة عشرة والأخيرة والتي تنتهي في أبوظبي التي انطلقت منها في التاسع من مارس /آذار 2015.

و"سولار إمبالس" طائرة خفيفة جدا لا يزيد وزنها عن وزن شاحنة، بينما يوازي عرض جناحيها عرض جناحي طائرة بوينغ 747، وهي تطير بسرعة متوسطة تبلغ خمسين كيلومترا في الساعة فقط، وتعمل ببطاريات تشحن بواسطة الطاقة الشمسية التي تلتقطها نحو 17 ألف خلية كهربائية ضوئية منشورة على جناحيها.

ويتناوب على قيادة الطائرة أندريه بورشبرغ وزميله برتران بيكار، لأنها تتسع لشخص واحد فقط.

وقال بورشبورغ، الذي كان يقود الطائرة في رحلتها الأخيرة إلى القاهرة في اتصال مباشر عبر الإنترنت مع مركز التحكم في ميلانو: "كانت الرحلة رائعة.. كل شيء سار بشكل جيد جدا".

وأضاف: "رأيت كل الدول، الجزائر وتونس وإيطاليا وصقلية، كان هذا رائعا، رأيت كل شيء".

وحلقت الطائرة بشكل خاص فوق أهرامات الجيزة وأبو الهول قبل أن تهبط في مطار القاهرة.

وستنطلق المرحلة الأخيرة للرحلة بعد أيام، حيث تتجه الطائرة إلى أبوظبي التي أقلعت منها في 9 مارس / آذار 2015.

وتهدف جولة الطائرة حول العالم إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة.

