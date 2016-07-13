البث الحي
منوعات

شاهد: حرق علم إسرائيل أمام مقر نقابة الصحفيين في مصر

13/7/2016

تظاهر اليوم الأربعاء عدد من النشطاء المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس المحتلة.

ورغم حصار الأمن لنقابة الصحفيين وغلق شارع عبد الخالق ثروت من الجهتين ومنع المصورين من الوصول للمظاهرة، إلا أن المتظاهرين بدأوا احتجاجهم ضد زيارة شكري، وقاموا بإحراق العلم الإسرائيلي، وقد حولت قوات الأمن محيط النقابة لثكنة عسكرية لمنع وصول المتظاهرين، حيث تواجدت أعداد كبيرة من مدرعات وسيارات الشرطة، بجانب العساكر المرتدين ملابس مدنية.

وقام المتظاهرون بحرق علم إسرائيل تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من زيارة وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو