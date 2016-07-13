شاهد: حرق علم إسرائيل أمام مقر نقابة الصحفيين في مصر

تظاهر اليوم الأربعاء عدد من النشطاء المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس المحتلة.

ورغم حصار الأمن لنقابة الصحفيين وغلق شارع عبد الخالق ثروت من الجهتين ومنع المصورين من الوصول للمظاهرة، إلا أن المتظاهرين بدأوا احتجاجهم ضد زيارة شكري، وقاموا بإحراق العلم الإسرائيلي، وقد حولت قوات الأمن محيط النقابة لثكنة عسكرية لمنع وصول المتظاهرين، حيث تواجدت أعداد كبيرة من مدرعات وسيارات الشرطة، بجانب العساكر المرتدين ملابس مدنية.

وقام المتظاهرون بحرق علم إسرائيل تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من زيارة وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل.