شاهد..القيادي في النهضة جلال الورغي يرد على عدنان منصر

أكد عضو مجلس شوري حركة النهضة التونسية "جلال الورغي" أنه ليس أمام حركته خيار غير النجاح. جاء ذلك في معرض رده على قول عدنان منصر، المتحدث السابق باسم الرئاسة التونسية، أنه "ما زال هناك طريق طويل (أمام الثورة التونسية) يجب قطعه وهذا الطريق لا أحد يعلم هل سنصل فيه للنهاية أم لا"

وقال جلال الورغي إنه " ليس أمامنا خيار غير النجاح ومن يحدث نفسه بالفشل عليه أن يتقاعد من العمل السياسي والاجتماعي واليوم نحن مؤمنون ومتفائلون ونأمل أن تحقق تونس تقدما حقيقيا".

وأضاف "الورغي" أن المسافات مازالت طويلة والتحديات خطيرة؛ ولكن ليس أمامنا من خيار غير النجاح والعمل ومن يؤمن أن مستقبله أمامه سوف تكون لديه الكثير من الحوافز من أجل تحقيق حلم التنمية والعدالة الاجتماعية."

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جلال الورغي: آن الأوان لإخراج الدين من التنازع السياسي



