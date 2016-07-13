شاهد: الشرطة تعتقل نصف موظفي بلدية مدينة إيطالية !

ذكرت مجلة التايم الأميركية أن مبنى الإدارة المحلية لمدينة بوسكو تريكاسي الإيطالية، قد يُغلَق في وجه الجمهور بسبب نقص الموظفين بعد أن اعتقلت الشرطة ما يقرب من نصف موظفي البلدية بتهمة الاحتيال للتغيب عن العمل.

وقال عمدة المدينة، بيترو كاروتينتو، إنه تم إغلاق أربعة أقسام رئيسية في مبنى الإدارة المحلية، بعد وقف ثلاثة وعشرين موظفا، بينهم رئيسُ شرطة المرور المحلية ورئيسُ قسم المحاسبة، لمدة ستة أشهر بسبب التغيب عن العمل.

ووجدت الشرطة مئتي حالة من التغيب الاحتيالي وثقتها كاميرات المراقبة، بما في ذلك حالاتٌ استخدم فيها موظفون بطاقات حضور نيابة عن زملائهم الغائبين عن العمل.