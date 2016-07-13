تيريزا ماي: سنكون على قدر التحدي ونحن نغادر الاتحاد الأوربي

قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، إن الحكومة التي ستكون حريصة على الاستجابة لمصالح الجميع، مضيفة "لن نفكر في الأغنياء. نواجه تحديات كبيرة بعد الاستفتاء وسنكون على مستوى التحدي ونحن نغادر الاتحاد الأوربي".

وأصبحت تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا اليوم الأربعاء بعد أن عينتها الملكة إليزابيث الثانية في المنصب إثر قبولها استقالة سلفها ديفيد كاميرون.

وظهرت ماي في صورة رسمية وهي تنحني للملكة خلال استقبالها بقصر بكنجهام. وبموجب دستور بريطانيا غير المكتوب تكلف الملكة رئيس حزب الأغلبية في مجلس العموم بتشكيل حكومة.

وبتسلمها المنصب، تصبح "تيريزا ماي"، ثاني امرأة تتولى رئاسة وزراء بريطانيا بعد مارغريت تاتشر، التي حكمت البلاد في الفترة من 4 مايو/ أيار 1979 وحتى 28 نوفمبر/ تشرين ثاني 1990.

"ماي" التي يطلق عليها زملاؤها لقب "ملكة الثلج" بسبب برودة أعصابها، ومواقفها التسلطية، وصرامتها، ومصداقيتها السياسية، تواجه تحديات إرساء الاستقرار في البلاد، بعد استفتاء 23 يونيو/ حزيران الماضي، والذي جاءت نتيجته لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أبرز هذا التحديات التي تواجه رئيسة الحكومة الجديدة تتمثل في كيفية الحفاظ على قيمة الجنيه الاسترليني، الذي نزل إلى أقل قيمة له منذ 30 عامًا.

الغموض الذي يحيط بشكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من الاتحاد، يمثل تحديًا آخر يواجه رئيسة الوزراء الجديدة.

"تيريزا ماي مملة ويمكن الاعتماد عليها. وربما يكون هذا بالضبط ما تحتاج إليه بريطانيا الآن"، كان هذا هو العنوان الذي وضعته إحدى الصحف البريطانية مؤخرًا، وربما يلخص هذا العنوان الظروف التي تمر بها بريطانيا حاليًا، وما ينتظره الشعب من "ماي".

وتلخص ماي رؤيتها بالقول: "فلسفتي هي العمل لا الحديث"، وتعارض النظر إلى السياسة باعتبارها "لعبة"، وتشرح مدى جديتها في التعامل مع السياسة بالقول: "القرارات التي نتخذها تؤثر على حياة الناس، وهذا شيء لابد أن نفكر فيه دائمًا".