"تليغرام".. أحدث طريقة لعقد "نكاح المتعة" في إيران

بدأ إيرانيون في الآونة الأخيرة بعقد ما يُعرف بـ"زواج المتعة"، عن طريق استخدام مجموعات مخصصة للتعارف في تطبيق "تليغرام" من خلال الهواتف المحمولة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ابتكار" المقربة من الإصلاحيين في إيران، فإنّ "مجموعات تليغرام المنتشرة، تتضمن تصنيفات للأشخاص بحسب مواصفاتهم، ليقوم المشتركون بانتقاء من يرغبون في عقد زواج المتعة معه".

وذكرت الصحيفة الإيرانية، أنّ "آلية عقد النكاح عبر تليغرام، تعتمد على تحديد الشخص المطلوب، وعرض مبلغ مادي للطرف الآخر، يسمّى "المهر"، ومن ثمّ دفع أجرة الخدمات لإدارة المجموعة، قبل عقد النكاح، الذي تتراوح مدته بين يوم و99 عامًا حسب رغبة الزوجين".

ويتوجب على الذكور الراغبين في عقد زواج المتعة عبر هذه المجموعات، دفع مبلغ مليوني ريال (نحو 60 دولارًا) وعلى النساء تسديد مبلغ 15 مليون ريال (نحو 400 دولار)، بحسب الصحيفة.

ولا تحدد إدارة المجموعات أي شرط، للذكور الراغبين في الاشتراك بالمجموعات، بينما تطالب النساء بملء استمارة توضّح بياناتهن الشخصية، ومزاياهن العامة، قبل قبول اشتراكهن، فيما تمتنع المجموعة عن نشر صور المشتركات.

وأوضح أحد مسؤولي إدارة المجموعات (فضّل عدم الكشف عن هويته)، لصحيفة ابتكار، أنّ "البيانات الشخصية للنساء الراغبات في الاشتراك بالمجموعات، يتم الاحتفاظ بها لدى إدارة المجموعة، ويُحظر تسريبها لجهة أخرى، وذلك من منطلق الحفاظ على كرامة النساء".

بدوره قال مؤسس المجموعات في تليغرام (فضل عدم ذكر اسمه)، "عملنا مطابق لقوانين الأحوال المدنية في البلاد، وعدد المشتركين في المجموعات وصل إلى 7 آلاف خلال فترة قصيرة".

ويسمح قانون الأحوال المدنية في إيران للمواطنين بعقد "زواج المتعة"، الذي يتمثّل في عقد القرآن لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها، مقابل مبلغ مادي يعرف بالمهر".