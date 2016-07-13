تقارير: رونالدو يطارد ميسي حتى في عطلات الصيف

اللاعب ليونيل ميسي خلال عطلته الصيفية

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو اختارا جزر البليار الإسبانية لقضاء عطلتهما الصيفية واستعادة عافيتهما، قبل انطلاق مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أمتارا قليلة تفصل بين اليخوت الخاصة بكلا اللاعبين، اللذين قد تجمعهما صورة واحدة في أي لحظة.

ووصل النجم البرتغالي منتصف اليوم إلى جزيرة ايبيزا، إحدى جزر البليار الإسبانية، مع عائلته، بعد انقضاء احتفالات حصول المنتخب البرتغالي على لقب بطولة كأس أمم أوروبا بفرنسا “يورو 2016″، التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ورصدت بعض الجماهير الموجودة بالمنطقة، والتي كانت تترقب رؤية ميسي، وصول اللاعب البرتغالي في سيارة سوداء فارهة، حيث ترغب في التقاط بعض الصور معه.

وانطلق اللاعب البرتغالي بصحبة أصدقائه وأقاربه إلى المياه العميقة للبحث عن بعض الخصوصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل قبل عدة أيام إلى جزر البليار برفقة زوجته وولديه وبعض أفراد العائلة، كما أكدت أن هذا المكان هو المفضل للاعب خلال فترة الصيف، حيث سبق وأن جاء إليه في السنوات الأخيرة عدة مرات.

وألمحت "ماركا" إلى أن ميسي يستغل عطلته الحالية للتفكير مرة أخرى في مستقبله سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو مع برشلونة.