العفو الدولية: مئات المصريين اختفوا قسريا وتعرضوا للتعذيب

المنظمة أكدت أن 3 أو 4 أشخاص يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة.

وأضافت المنظمة أن من بين المختفين شخصين على الأقل عمرهما 14 عاما، ونقلت عن والدة أحدهما لمنظمة إن ابنها تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب بعصا خشبية أثناء الاستجوابات.

وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية إنه منذ بداية عام 2015 اختفى "عدة مئات على الأقل" من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم.

ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن "ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015".

وأضافت أن حالات الاختفاء تستخدم "لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب" و"لترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين".

وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة.

وأوضحت المنظمة أنه من غير الممكن أن يتم تقديم عدد دقيق لحالات الاختفاء بسبب السرية الرسمية، وأن الأقارب يخافون التحدث خشية تعرض الضحايا لمزيد من الضرر.

واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "التقرير يوجه انتقادا لاذعا للنيابة العامة المصرية المتواطئة في تلك الانتهاكات وتخون بقسوة واجبها بموجب القانون المصري لحماية الشعب من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وأنماط سوء المعاملة الأخرى".

وقال التقرير إن الحكومات الأوربية والولايات المتحدة "تمنح وبدون إدراك معدات أمنية وشرطية إلى مصر"، "ويبدو أنها تحجم صراحة عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر".

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة "غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مص"ر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي.

وأضاف: أن أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري.

