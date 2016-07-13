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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في القدس

13/7/2016

جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي – أرشيف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا وأصاب آخر، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية في بلدة الرام، شمالي القدس، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على سيارة فقتلت شخصا وأصابت الآخر واعتقلت ثالثا كان في السيارة.

من جانبها، قالت إذاعة صوت فلسطين إن الشاب الشهيد يدعى فارس الرشق، وقتل برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية لبلدة الرام شمالي القدس.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لموقع الحادث بحسب بيان للجمعية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

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