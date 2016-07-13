البث الحي
منوعات

أسرة مرشد الإخوان: قلقون على صحته ولا نعلم شيئا عنه

13/7/2016

بديع محكوم بثلاثة أحكام بالإعدام والسجن عشرات السنوات

قالت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إنها لا تعلم شيئا عن وضعه في السجن، ولا تستطيع التوصل إلى أية معلومة عنه، وسط أنباء عن تردي حالته الصحية.

وقالت الأسرة في بيان إنها "قرأت أخبارا تشير إلي تردي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء حيث  إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قادة الانقلاب منذ 19 يونيو/حزيران".

وأوضحت الأسرة أنها حاولت منذ أسبوع كامل عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل الوصول إلى أي معلومة عن حالته، ولكنها لم تتمكن من ذلك.

ولفتت إلى أنها كانت تنتظر جلسة اليوم الأربعاء المخصصة للنظر في إحدى القضايا المتهم فيها بديع، لكنها فوجئت بتأجيل الجلسة تماما وعدم حضوره ما يعني أن وضعه الصحي "مازال محل ريبة وشك".

وحملت الأسرة النظام المصري المسؤولية كاملة عن أي ضرر يمس بديع، كما حذرت من المساس به في ظل ما وصفته بـ"الطوق المريب" الذي تفرضه السلطات عليه من خلال منع الزيارة عنه.

وحُكم على بديع (73 عاما) منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 ثلاثة أحكام بالإعدام فضلا عن أحكام بالسجن بعشرات السنين، مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو