أسرة مرشد الإخوان: قلقون على صحته ولا نعلم شيئا عنه

بديع محكوم بثلاثة أحكام بالإعدام والسجن عشرات السنوات

قالت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إنها لا تعلم شيئا عن وضعه في السجن، ولا تستطيع التوصل إلى أية معلومة عنه، وسط أنباء عن تردي حالته الصحية.

وقالت الأسرة في بيان إنها "قرأت أخبارا تشير إلي تردي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قادة الانقلاب منذ 19 يونيو/حزيران".

وأوضحت الأسرة أنها حاولت منذ أسبوع كامل عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل الوصول إلى أي معلومة عن حالته، ولكنها لم تتمكن من ذلك.

ولفتت إلى أنها كانت تنتظر جلسة اليوم الأربعاء المخصصة للنظر في إحدى القضايا المتهم فيها بديع، لكنها فوجئت بتأجيل الجلسة تماما وعدم حضوره ما يعني أن وضعه الصحي "مازال محل ريبة وشك".

وحملت الأسرة النظام المصري المسؤولية كاملة عن أي ضرر يمس بديع، كما حذرت من المساس به في ظل ما وصفته بـ"الطوق المريب" الذي تفرضه السلطات عليه من خلال منع الزيارة عنه.

وحُكم على بديع (73 عاما) منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 ثلاثة أحكام بالإعدام فضلا عن أحكام بالسجن بعشرات السنين، مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

