نصائح.. ماذا تفعل إذا واجهت البرق والرعد؟

ماذا تفعل إذا واجهت البرق والرعد؟

ماذا تفعل عند سماع صوت رعد خلال التواجد في مكان مفتوح؟

يقول أولريش فينكه المتخصص في أبحاث البرق وتحليل الصور من نظام الأقمار الاصطناعية الأووبية للأرصاد الجوية إن المباني المتينة هي أفضل ملاذ عند مواجهة عاصفة رعدية. وإذا لم يكن أي منها في الجوار فيمكن اتخاذ ملاذ في الغابات ولكن ليس تحت شجرة منعزلة.

ويضيف أنه إذا كنت في حقل مفتوح فيجب أن تصغر حجمك بمعنى لا تتمدد على الأرض. ومن المهم إبقاء المسافة بين نقاط اتصال جسمك بالأرض قصيرة قدر المستطاع، لذا عليك بضم قدميك أيضا.

وأشار فينكه إلى أن العواصف الرعدية دائما ما تكون غير متوقعة. ولا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك برق من عدمه.