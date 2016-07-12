البث الحي
منوعات

نصائح.. ماذا تفعل إذا واجهت البرق والرعد؟

12/7/2016

ماذا تفعل إذا واجهت البرق والرعد؟

ماذا تفعل عند سماع صوت رعد خلال التواجد في مكان مفتوح؟ 

يقول أولريش فينكه المتخصص في أبحاث البرق وتحليل الصور  من نظام الأقمار الاصطناعية الأووبية  للأرصاد الجوية إن المباني المتينة هي أفضل ملاذ عند مواجهة عاصفة رعدية. وإذا لم يكن أي منها في الجوار فيمكن اتخاذ ملاذ في الغابات ولكن ليس تحت شجرة منعزلة.

ويضيف أنه إذا كنت في حقل مفتوح فيجب أن تصغر حجمك بمعنى لا تتمدد على الأرض. ومن المهم إبقاء المسافة بين نقاط اتصال جسمك بالأرض قصيرة قدر المستطاع، لذا عليك بضم قدميك أيضا.

وأشار فينكه إلى أن العواصف الرعدية دائما ما تكون غير متوقعة. ولا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك برق من عدمه.

 

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورنا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)