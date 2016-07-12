البث الحي
منوعات

مصر: النيابة تقرر حجز حسام حسن المدير الفني للمصري

12/7/2016

ذكرت بوابة الأهرام على الإنترنت أن نيابة مدينة الإسماعيلية قررت فجر اليوم الثلاثاء

حجز حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ومساعده حسن مصطفي، والمدير الإداري وليد بدر لحين ورود التحريات حول اتهامهم بالاعتداء علي أمين شرطة يعمل بمديرية الإعلام بمديرية الأمن خلال مباراة المصري الأخيرة مع غزل المحلة في دوري كرة القدم المصري وكذلك اتهامهم بسرقته بالإكراه.

وكانت التحقيقات قد استمرت ست ساعات، ونفى حسام حسن فيها الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على أمين الشرطة رضا عبد المجيد وضربه وإصابته بأنحاء متفرقة في جسده وتحطيم الكاميرا الخاصة به، وذلك خلال التحقيق معه في نيابة الاسماعيلية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت يوم السبت إيقاف حسن ثلاث مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1126 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي الذي صدر عنه.

واشتبك حسن مع بعض لاعبي غزل المحلة عقب تعادل الفريقين 2-2 بالإسماعيلية في الجولة الأخيرة للدوري المحلي الممتاز يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بين لاعبي ومسؤولي الفريقين بينما ركض حسن هداف منتخب مصر عبر العصور لأكثر من 30 مترا لينتزع كاميرا المصور ويحطمها.

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورنا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)