مصر: النيابة تقرر حجز حسام حسن المدير الفني للمصري

ذكرت بوابة الأهرام على الإنترنت أن نيابة مدينة الإسماعيلية قررت فجر اليوم الثلاثاء

حجز حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ومساعده حسن مصطفي، والمدير الإداري وليد بدر لحين ورود التحريات حول اتهامهم بالاعتداء علي أمين شرطة يعمل بمديرية الإعلام بمديرية الأمن خلال مباراة المصري الأخيرة مع غزل المحلة في دوري كرة القدم المصري وكذلك اتهامهم بسرقته بالإكراه.

وكانت التحقيقات قد استمرت ست ساعات، ونفى حسام حسن فيها الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على أمين الشرطة رضا عبد المجيد وضربه وإصابته بأنحاء متفرقة في جسده وتحطيم الكاميرا الخاصة به، وذلك خلال التحقيق معه في نيابة الاسماعيلية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت يوم السبت إيقاف حسن ثلاث مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1126 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي الذي صدر عنه.

واشتبك حسن مع بعض لاعبي غزل المحلة عقب تعادل الفريقين 2-2 بالإسماعيلية في الجولة الأخيرة للدوري المحلي الممتاز يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بين لاعبي ومسؤولي الفريقين بينما ركض حسن هداف منتخب مصر عبر العصور لأكثر من 30 مترا لينتزع كاميرا المصور ويحطمها.