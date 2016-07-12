البث الحي
منوعات

مصر.. الإفراج عن المدرب حسام حسن بعد التصالح مع الشرطي

12/7/2016

حسام حسن أثناء اعتداءه على المصور

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم لرويترز اليوم الثلاثاء إن النيابة أخلت سبيل حسام حسن مدرب الفريق بعد التصالح مع شرطي اتهمه بالاعتداء عليه خلال مباراة في الدوري يوم الجمعة الماضي.

 وأضاف حلبية "تمت المصالحة بين حسام حسن ورقيب الشرطة أمام النيابة وقام حسام حسن بسداد 25 الف جنيه (2815 دولارا) قيمة الكاميرا التي تم إتلافها من قبل حسن وتم الإفراج عن حسن بعد احتجازه ثماني ساعات."

 وتابع "توجه حسام حسن على الفور من المكان المحتجز فيه إلى الإسكندرية رأسا لقيادة تدريبات المصري الموجود حاليا في معسكره هناك قبل مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر يوم الخميس."

وكانت بوابة الأهرام على الإنترنت ذكرت في وقت سابق أن نيابة الإسماعيلية قررت حبس حسن أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه اتهامات له من ضمنها الاعتداء على شرطي عقب نهاية آخر مباراة للفريق في الدوري هذا الموسم.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت يوم السبت إيقاف حسن ثلاث مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1126 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي الذي صدر عنه.

واشتبك حسن مع بعض لاعبي غزل المحلة عقب تعادل الفريقين 2-2 بالإسماعيلية في الجولة الأخيرة للدوري المحلي الممتاز يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بين لاعبي ومسؤولي الفريقين بينما ركض حسن لأكثر من 30 مترا لينتزع كاميرا المصور ويحطمها.

 

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورنا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)