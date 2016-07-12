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مصدر أمني إسرائيلي ينفي نشاطات بلاده العسكرية في سيناء

12/7/2016

مصدر أمني إسرائيلي ينفي نشاطات بلاده العسكرية في سيناء

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي الثلاثاء نفيه قيام تل أبيب بنشاطات عسكرية في سيناء.

وقال المصدر، الذي لم تكشف عنه الإذاعة، إن "ما نشر بهذا الشأن محاولة رخيصة من جانب تنظيم الدولة لإقحام إسرائيل في الصراع في سيناء والمساس بمتانة علاقاتها مع مصر".

وأضاف أن "مصر تواجه الإرهاب بشكل جيد وناجع كدولة ذات سيادة، وقد تعاظمت قوتها خلال الفترة الماضية".

واعتبر المصدر الأمني أن إسرائيل "لا تسعى لخوض أي حرب وأنها تستخدم قوتها العسكرية لمواجهة التهديدات الحقيقية فقط".

كانت وكالة بلومبرغ الإخبارية قد نقلت الاثنين عن مسؤول إسرائيلي سابق أن بلاده نفذت العديد من الهجمات بطائرات من دون طيار على أهداف للمسلحين في سيناء خلال السنوات الأخيرة، وذلك بمباركة مصرية على حد قول المسؤول الإسرائيلي.

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