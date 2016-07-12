غوغل تبلغ المستخدمين بتجسس دول عليهم

قالت شركة غوغل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا إن أبلغت عملاءها بتعرضهم لآلاف الهجمات شهريا برعاية حكومية.

وقالت مسؤولة تنفيذية كبيرة في وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت إن الشركة تقوم بإبلاغ الزبائن بتعرضهم لأربعة آلاف هجوم إلكتروني برعاية حكومية.

وذكرت ديان غرين وهي نائب رئيس شركة غوغل وعضو مجلس إدارة شركة ألفابت هذا الرقم وهي تستعرض براعة غوغل الفائقة في مجال الأمن.

وكانت غرين تتحدث في مؤتمر عن التكنولوجيا تعقده مجلة فورشن في آسبن بولاية كولورادو الأمريكية.

وقادت الشركة التي تتزعم محركات البحث في شبكة الإنترنت والتي تطور أنظمة أندرويد للهواتف المحمولة وتقدم للمستخدمين كذلك برامج للبريد الإلكتروني ومجموعة من التطبيقات الأخرى الطريق في إبلاغ المستخدمين بتجسس حكومات عليهم. وحذت حذوها شركات أخرى من بينها شركة مايكروسوفت.

وقالت غوغل في وقت سابق إنها كانت تصدر عشرات آلاف التحذيرات كل عدة أشهر وإن الزبائن كانوا كثيرا ما يحدثون برامج الأمن لديهم استجابة لتلك التحذيرات.