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شاهد: مغامر روسي يبدأ رحلة حول الأرض في منطاد

12/7/2016

انطلق مغامر روسي من غرب أستراليا الثلاثاء في محاولة لتحطيم رقم قياسي من خلال القيام برحلة حول العالم بمفرده على متن منطاد يطير بالهواء الساخن.

ويأمل فيدور كونيوخوف/65 عاما/ في تحطيم الزمن القياسي الحالي ومدته 13 يوما والمسجل باسم الأمريكي ستيف فوسيت في رحلة مماثلة عام 2002 عندما انطلق من نفس النقطة شمالي بيرث.       

ويخطط كونيوخوف لقطع رحلة مسافتها 33 ألف كيلومتر شرقا فوق أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ وتشيلي والأرجنتين والمحيط الأطلسي وجنوب أفريقيا والمحيط الهندي قبل أن يهبط مجددا في غرب أستراليا. ويصل طول المنطاد إلى 52 مترا ووزنه 1600 كيلوغرام.

ويخطط كونيوخوف للوصول إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة على ارتفاع يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف متر حيث تصل درجة الحرارة الخارجية إلى سالب 40 درجة مئوية.

وسيبقى كونيوخوف على اتصال مستمر مع مركز التحكم التابع له في بلجيكا من أجل تقارير الطقس.

وقد شملت المغامرات السابقة لكونيوخوف الإبحار حول العالم والمشي إلى القطبين الشمالي والجنوبي وتسلق جبل إيفرست والتجديف لمسافة 16 ألف كيلومتر عبر المحيط الهادئ لمدة 160 يوما.

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