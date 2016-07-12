شاهد: شاب وفتاة من الرمادي يتزوجان في مخيم للنازحين

علاء مزاحم شاب عراقي أجبرته الحرب المستعرة في بلاده على النزوح من منزله في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مع أُسرته وخطيبته قبل نحو أربعة أشهر.

ويعيش مزاحم وخطيبته حاليا في مخيم صغير للنازحين يسمى "كيلو 18" حيث قررا أن يتزوجا يوم الجمعة (8 يوليو تموز) ثالث أيام عيد الفطر.

ويقع المخيم الذي يقيم فيه العروسان على بعد 18 كيلومترا خارج الرمادي عاصمة محافظة الأنبار في غرب العراق.

وحاولت أُسرتا العروسين تنظيم حفل الزفاف في المخيم الصغير وفقا لتقاليدهم حيث أقاما موكب زفاف للعروسين بسيارات مُزينة.

ومر موكب الزفاف وسط الخيام والسيارات المشاركة فيه تطلق نفيرها عاليا بينما يجري أمامها أطفال يبتهجون ويُفسحون الطريق أمام العروس.

وقال عمر محمد عم العريس إنها مناسبة سعيدة لكن الإقامة في مخيم للنازحين جعل الفرحة غير كاملة.

وبعد الاحتفال خرج العروسان من المخيم مع والدة العريس وعمه، وقال العريس إنه سعيد لكن سعادته كانت ستصبح أكبر لو كان الزفاف أُقيم في منطقته.